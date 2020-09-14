Даниил Медведев попал в число участников Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев досрочно гарантировал себе участие на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов. До него это успели сделать лишь три спортсмена – Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

О попадании Медведева в восьмерку лучших по итогам сезона сообщила пресс-служба турнира. Соревнования пройдут с 15 по 22 ноября в Лондоне. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции теннисисты будут выступать при пустых трибунах.

Отметим, что Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP второй раз подряд.