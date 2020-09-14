"Сибирь" добилась волевой победы над рижским "Динамо"

Встречей в Новосибирске между местной "Сибирью" и рижским "Динамо" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда, проигрывая к середине третьего периода с разницей в три шайбы, сумели добиться победы в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей хет-трик оформил финский легионер команды Юусо Пуустинен (50-я, 60-я и 65-я минуты). Еще одна шайба у хозяев льда оказалась в активе Егора Миловзорова (59-я). У проигравших шайбы забросили Даниелс Берзиньш (24-я), Зак Митчелл (31-я) и Янис Якс (36-я).

"Сибирь" набрала пять очков после шести игр и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Рижское "Динамо" с тремя набранными баллами после четырех встреч идет десятой на Западе.