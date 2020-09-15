В Госдуме определили план работы депутатов на осеннюю сессию

Совет Госдумы определил план работы депутатов на осеннюю сессию. В приоритете – рассмотрение федерального бюджета, законопроекты по реализации новых норм Конституции (их в эту сессию будет 40), а также международная повестка.

"Чтобы рассмотреть бюджет, нам в ходе осенней сессии предстоит рассмотреть более 30 законов, относящихся как к бюджетному, так и к налоговому законодательству. Причем практически 2/3 этих законов – бюджетообразующие. Очевидно, что главной задачей предстоящего бюджета является обеспечение выполнения всех задач государства", – заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Мы будем рассматривать бюджет на три года. Он формируется в тяжелых условиях. В этом году мы будем иметь серьезный спад объемов ВВП (от 4 до 5%). Естественно, нам придется работать с дефицитным бюджетом в предстоящий период, но при этом все социальные назначения, которые были предусмотрены в предыдущих наших прогнозах и бюджетах, должны быть, с нашей точки зрения, профинансированы в полном объеме", – заявил Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия").

"В приоритетных разделах Госдумы, которые совет сегодня рассматривал, есть 11 наших законопроектов. Они касаются развития сельского хозяйства и поддержки большого перечня людей, исходя из тех программ, которые сегодня отработаны в части получения льготных кредитов и всего того, что связано с компенсацией", – отметил Владимир Кашин, председатель комитета по аграрным вопросам (КПРФ).

"Открытие осенней сессии Госдумы совпадает с открытием юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Мы видим, что США, к сожалению, пытаются размыть роль ООН в мировых делах, – заявил депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий. – За годы ООН ее институты, в первую очередь Совет Безопасности, доказали свою безальтернативность. Любые конфликты, которые идут вразрез с решениями Совбеза ООН, по сути означают, что Совбез ООН взломан. Такие попытки должны решительно пресекаться".