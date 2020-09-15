Осенняя сессия открыта. Думе остался год работы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Он напомнил депутатам, что остался всего год работы​​​. Его необходимо использовать для решения проблем граждан.

В рамках осенней сессии Дума планирует принять более 30 бюджетообразующих и налоговых законов. Володин подчеркнул, что за счет резервов удалось сделать все, чтобы сохранить все социальные выплаты, обязательства, и "кроме всего прочего, помощь была оказана".

После этого он объявил осеннюю сессию открытой. Депутаты стоя заслушали гимн Российской Федерации.

Ранее в интервью телеканалу "Россия 24", Володин сказал, что уже многие депутаты переболели коронавирусной инфекцией. По его словам, у части депутатов уже появились антитела. "Количество тех, кто болеет и у кого появляются антитела, потихонечку, но увеличивается", – отметил Володин. Также он напомнил о важности соблюдения мер предосторожности.