Осенняя сессия Госдумы обещает быть напряженной

Депутаты Государственной Думы в ходе осенней сессии намерены первым делом рассмотреть законы о развитии новых норм Конституции. Первое заседание парламентарии начали с благодарности врачам и пообещали, что развитие здравоохранения, а также поддержка семей с детьми станут приоритетами в бюджете на предстоящие три года.

Открытие осенней сессии в Государственной Думе прошло торжественно – под звуки гимна. Сессия эта короткая, но очень насыщенная: главный приоритет в работе парламентариев – реализация президентских указов и поправок в Конституцию. Но безопасность, по-прежнему, превыше всего: режим повышенных мер защиты из-за коронавируса в здании нижней палаты российского парламента сохраняется.

Уже до 1 октября в Думу будет внесен проект федерального бюджета. Финансовый закон, который распределит средства на следующий год и на плановый период 2022-2023 годов – еще один из важнейших документов этой сессии.

В бюджете в приоритетном порядке должны быть заложены расходы на социальную сферу – такое мнение высказали в "Единой России". Поддержке граждан и регионов партия будет уделять особое внимание. Это и модернизация первичного звена здравоохранения, и лекарственное обеспечение, и помощь семьям с маленькими детьми.

Для реализации конституционных поправок необходимо принять или изменить порядка 100 законов, 40 из них могут быть рассмотрены уже в эту сессию. Основную часть законопроектов будет вносить президент, стадия подготовки по некоторым уже высокая. Документы, касающиеся порядка формирования правительства и структуры Госсовета, могут появиться уже в конце этого или начале следующего месяца.

Сегодня в законотворческом портфеле – 1229 инициатив. Два законопроекта уже приняты во втором чтении, 249 – в первом, еще почти 850 только готовятся к рассмотрению. Многие из них – партийные инициативы. Акцент в работе на эту сессию обозначили и в КПРФ, и ЛДПР.

Международные отношения тоже в повестке сегодняшнего заседания. Депутаты приняли заявление в связи с 75-й годовщиной создания ООН. Ряд западных стран во главе с США пытается поставить организацию на службу своим интересам, но российские парламентарии подчеркивают: допустить доминирования одной страны нельзя. Роль ООН как единственного легитимного международного органа, который отвечает за поддержание стабильности и безопасности в мире, по-прежнему очень важна.