Вячеслав Володин: белорусы сами должны решить судьбу своей страны

Народ Белоруссии должен сам решить, каким видит будущее страны. Такое мнение в интервью Эвелине Закамской высказал спикер Государственной думы.

Вячеслав Володин пообщался с программой "Мнение" в канун открытия осенней парламентской сессии. Вот какую оценку он дал ситуации в соседней стране: "Граждане Белоруссии должны решить судьбу своей страны. Они – источник власти. Не американцам, не полякам, не литовцам и не другим странам решать судьбу Белоруссии".

Председатель нижней палаты парламента затронул также ситуацию с коронавирусом. Вячеслав Володин считает создание российской вакцины одним из важнейших событий последнего времени. Он сообщил, что часть депутатов готова участвовать в третьем этапе испытаний.

Полностью интервью смотрите в эфире телеканала "Россия 24" после 11 утра по московскому времени.