Попова: переболевший коронавирусом заразен 90 дней

Человек, переболевший коронавирусом, заразен еще 90 дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН.

Наблюдения российских специалистов говорят о том, что переболевший выделяет вирус до 48 дней, а зарубежные эксперты сообщают, что до 90 дней.

"Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", – рассказала Попова

Как сообщает РИА Новости, по словам главы Роспотребнадзора, пока ученым не известен патогенез (то есть механизм зарождения и развития болезни) COVID-19, последствия перенесенной болезни, а также уровень иммунитета.

Сейчас показатель популяционного иммунитета к коронавирусу у детей школьников и дошкольников достигает 71%, у взрослых работников медицинской сферы – до 50%, у учителей – до 42%. Обследованы почти 74,5 тысячи человек в 26 регионах. При этом только 3 процента обследованных сообщили, что у них были признаки болезни.