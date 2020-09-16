Сколько живет коронавирус: Роспотребнадзор пояснил новые данные о COVID-19

Почти половина зарегистрированных случаев – или легкие, или бессимптомные. Новые данные по коронавирусу от Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова сегодня выступала на президиуме Российской академии наук. На повестке – как актуальная статистика, так и последние выводы ученых о течении COVID-19. И вот один из тезисов привлек к себе максимальное общественное внимание.

Речь о степени опасности для окружающих тех, кто подхватил инфекцию. А точнее – о сроках такой опасности. Так вот, согласно последним наблюдениям, переболевший человек может быть заразен до трех месяцев. По крайней мере, такие показатели приходят из-за рубежа. А в России в среднем – есть данные о периоде в 48 дней. То есть, как уточнила глава Роспотребнадзора, у пациента "уже нет симптомов, прекрасная кровь и все показатели". И, тем не менее, он продолжает выделять вирус из носа.

При этом, как все помнят, стандартный срок изоляции для заразившихся – две недели. Так что неудивительно, что информация о более долгом инфекционном периоде – вызвала оживленное обсуждение.

"В нашей общей структуре около 50% всех зарегистрированных на сегодняшний день случаев – это случаи или бессимптомные, или с легким течением", – заявила Анна Попова, глава Роспотребнадзора. "Наши наблюдения сегодня – до 48 дней в РФ, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет".

Итак, доклад руководителя Роспотребнадзора в Российской Академии Наук стал полным отчетом о борьбе с коронавирусом, с самого начала и до сегодняшнего дня. На таком мероприятии, пожалуй, просто не могла не рвануть какая-нибудь информационная бомба. Отвечая на один из вопросов ученых, Попова рассказала: оказывается, вирус может выделяться организмом переболевшего человека даже после двухнедельного карантина, вплоть до 90 дней! Соцсети взорвались.

"Класс! Переболевший ковидом, заражает вирусом в течение 90 дней даже после выздоровления. Об этом только что заявила Анна Попова, главный санитарный врач. Мой мозг никогда не будет прежним", – типичный твит.

Попытаемся успокоить диванных вирусологов. Нет: люди переболевшие коронавирусом не заразны. Почти. Специалисты изучают этот патоген уже 9 месяцев. И удалось вывести четкую статистику.

В подавляющем большинстве случаев человек, переболевший вирусом, перестает выделять его уже через 10-15 дней после проявления симптомов. Редко, например, при ослабленном иммунитете этот срок действительно может увеличиться. Мировой рекорд – 12 недель после выздоровления! Только вот "выделять" вирус – не значит распространять его.

"Речь идет о выделении его методом полимеразной цепной реакции, и это совершенно не значит, что этот вирус – жизнеспособный. То есть, методом ПЦР выделяется его генетический материал. Эти пациенты крайне маловероятно представляют опасность для окружающих, потому что вирус нежизнеспособный", – пояснила Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук.

И все же, существует крайне малая вероятность, что при очень близком контакте люди, выделяющие вирус, могут заразить других. Но именно в этом и заключался посыл Роспотребнадзора. Увы, те, кто переболел вирусом, зачастую забывают о мерах индивидуальной защиты, перестают носить маски и перчатки. Но делать этого не стоит!

"Когда люди переболели, они не должны чувствовать себя совершенно безопасными и безвредными. Они тоже должны соблюдать все мероприятия: дистанцироваться, носить маски. В транспорте – особенно. Это – нас защищает, и это их защищает", – уверяет Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор.

Отметим, что важных и интересных новостей в выступлении Анны Поповой было более, чем достаточно. Например, согласно проведенному мониторингу в России уже начинают распространяться другие респираторные инфекции. Гриппа пока мало, но уже фиксируются адено и риновирусы.

А ведь спекуляции о том, ковид может уживаться с ними в одном теле, ведутся с самого начала пандемии. Так вот, теперь это уже не спекуляции. Вопрос исследовала лаборатория "Вектор". И выводы оказались весьма тревожными.

"Они завершают интересную работу, исследовательскую по взаимодействию коронавируса и аденовируса человека. И там четкого усиления нет. А вот у гриппа и коронавирусной инфекции такое усиление есть, при определенной последовательности заражения", – сообщила Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.

Впрочем, и это тоже к разговору о средствах индивидуальной защиты. Несмотря на улучшение ситуации с ковидом, пренебрегать масками и перчатками все еще нельзя. А чтобы окончательно обезопасить себя от вирусного тандема, лучше всего просто сделать прививку от гриппа. Вакцинация в России уже идет полным ходом.