Белорусская оппозиция хочет получить с Европы 4 миллиарда долларов

Белорусская оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал член президиума Координационного совета Белоруссии по трансферу власти Павел Латушко.

Он заявил, что в экономику Белоруссии надо вложить не "эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна", а не менее 3-4 миллиардов долларов для стабилизации ситуации.

Латушко считает, что Белоруссия также нуждается в реструктуризации своих долгов, которые как камень висят на ее экономике, плюс необходимы долгосрочные кредиты при одновременном проведении в стране реформ.

14 сентября на встрече в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, президент России Владимир Путин заявил, что Москва предоставит Минску госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

С вечера 9 августа 2020 года в Белоруссии проходят массовые акции протеста, связанные с итогами президентских выборов. На них Лукашенко получил более 80% голосов, а его соперница Светлана Тихановская – чуть более 10%.