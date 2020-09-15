МИД РФ: Вашингтон остановил антитеррористический диалог с Москвой

США "под надуманным предлогом" прекратили антитеррористический диалог с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, курирующий вопросы международного сотрудничества по борьбе с терроризмом.

Как рассказал замминистра агентству "Интерфакс", переговоры, посвященные борьбе с терроризмом, Москва и Вашингтон начали в 2018-2019 годах. Соответствующие поручения были даны президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Как отметил Сыромолотов, этот диалог был полезен, но в итоге был остановлен "по инициативе американцев".

"Для нас очевидно, что в Вашингтоне кто-то не хочет не только восстановления отношений между нашими странами в общем плане, но и сохранения сотрудничества даже по насущным вопросам, представляющим взаимный интерес", – сказал Сыромолотов.

По его мнению, в Вашингтоне считают: "чем хуже отношения с Россией, тем лучше".

Замминистра отметил, что Москва открыта к взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом, но не может быть заинтересована в этом вопросе "больше, чем наши партнеры".

Ранее президент американского Центра национальных интересов Дмитрий Саймс отметил, что давление на Россию со стороны США будет нарастать независимо от того, кто победит на грядущих выборах президента в Штатах. При этом, по его мнению, нынешний глава государства Дональд Трамп считает диалог с Москвой возможным "при наличии доброй воли и здравого смысла". Его оппоненты из Демократической партии полагают, что Россия – это авторитарная страна, с ней невозможно договариваться.