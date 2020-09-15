Появилось видео с места убийства двух девочек в Рыбинске

СКР обнародовал кадры из квартиры в Рыбинске, где во вторник днем вернувшаяся с работы мать обнаружила убитыми двух своих дочерей 8 и 13 лет от роду. В чудовищной расправе – на телах сестер обнаружены многочисленные ножевые ранения – подозревают 41-летнего сожителя Валентины Сапруновой Виталия Молчанова, но его и след простыл.

В Рыбинск женщина с дочками Е. и Я. переехали около месяца назад – до этого они жили в Омской области, но после долгой переписки в соцсетях Виталий предложил возлюбленной перебраться к нему. Мужчина, ранее судимый за тяжкие преступления, оказался ревнивым: когда Валентина задерживалась на работе, он устраивал скандалы. Во вторник она подстраховала коллегу и пришла домой позже обычного, но ее уже никто не встречал.

Следователи предполагают, что именно ревность толкнула сожителя взяться за нож и выместить злость на девочках. Остановиться он не смог – убил обеих, после чего сбежал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", на месте работают наиболее опытные следователи и криминалисты регионального следственного управления.