Вернувшаяся с работы мать нашла убитыми двух дочерей

В Ярославской области возбудили дело в связи с убийством двух девочек. Их тела 15 сентября нашла дома пришедшая с работы мать. В убийстве подозревают сожителя женщины, по предварительным данным, он зарезал детей.

"В городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти, – сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. – По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ ("Убийство")".

Расследование дела взяли на контроль в областной прокуратуре.

По официальной информации, полицейские устанавливают личность подозреваемого. Между тем, местные СМИ уже сообщили, что в розыске – мужчина, сожительствовавший с матерью девочек.

Как сообщает портал Progorod76.ru, подозреваемый – 40-летний житель Рыбинска. Не исключено, что он расправился с дочерями сожительницы, приревновав ее к другому мужчине.

По данным местных СМИ, сожитель женщины работал на заводе и ранее был судим за тяжкие преступления.

О самой женщине и ее дочерях известно не так много. Сообщается лишь, что мать и дочери переехали в Рыбинск около месяца назад из Омской области.