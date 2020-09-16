Убитые в Рыбинске сестры перед смертью были изнасилованы

Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов перед расправой изнасиловал сестер, сообщили в СКР, сославшись на результаты предварительного расследования. В дополнение к ранее заведенному уголовному делу по факту убийства добавилось дело по статье "Изнасилование".

Тела детей 8 и 13 лет с многочисленными ножевыми ранениями днем 15 сентября обнаружила вернувшаяся с работы мама Валентина Сапрунова. Она около месяца назад переехала из Омской области в Рыбинск, где жил ее возлюбленный. Знала ли женщина о том, что раннее он был судим за изнасилование и убийство и освободился только в декабре 2019 года, остается неизвестным.

Именно его следователи подозревают в надругательстве и убийстве сестер. По одной из версий, на преступление мужчину могла толкнуть ревность, поскольку гражданская супруга часто задерживалась на работе – она трудилась в больнице. Выйти на след 41-летнего Молчанова пока не удалось, к его поискам привлечены наиболее опытные следователи Ярославской области.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление "для дальнейшего всестороннего и объективного расследования".