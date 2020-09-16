Не беременеть и не пить: участникам испытаний "Спутника V" дали рекомендации

Добровольцы, участвующие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V", должны соблюдать ряд ограничений.

В частности, женщинам нельзя беременеть и кормить ребенка грудью, а мужчинам рекомендуется избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения. Забеременевшие испытательницы должны быть немедленно отстранены от вакцинации и взяты под наблюдение, сообщает РИА Новости со ссылкой на протоколы клинических испытаний.

Кроме того, добровольцам перед вакцинацией придется отказаться от употребления алкоголя, а также ограничить число выкуриваемых в день сигарет.

Российская вакцина, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Минздрав зарегистрировал ее 11 августа. А 9 сентября стартовала третья фаза испытаний вакцины. В исследовании примут участие более 30 тысяч человек. Массовая вакцинация населения должна начаться по мере увеличения производства препарата и накопления информации от пострегистрационных исследований.