Дело на миллион долларов: бывшие следователи Крамаренко, Максименко и Дрыманов жалуются на приговоры

Дело на миллион долларов. Бывшие высокопоставленные следователи подготовили 300 страниц жалоб на свои приговоры. Влиятельных экс-силовиков Алексея Крамаренко, Михаила Максименко и Александра Дрыманова осудили за получение огромной суммы от криминального авторитета. Но "природа происхождения взятки" бывшим офицерам, оказывается, не ясна.

Этого судебного заседания трое уже осужденных, но не согласных с приговором бывших офицеров Следственного комитета России ждали ровно полгода. Из-за пандемии сроки сдвинулись. И вот сегодня в Первом апелляционном суде в Москве начались слушания по жалобе осужденных. Проходят они в закрытом режиме, однако с личным участием фигурантов. В зал были доставлены бывший начальник следствия ЦАО Москвы Алексей Крамаренко, бывший главный безопасник Следственного комитета Михаил Максименко и некогда главный следователь столицы Александр Дрыманов. Их признали виновными в получении взяток от криминальных авторитетов и приговорили к срокам от 10 до 14 лет. Но разжалованные высокопоставленные офицеры (Дрыманов так и вовсе был генералом) с решением не согласились:

- Дело полностью сфальсифицировано на основании показаний одного человека. Ни в чьем деле никаких доказательств, помимо этих показаний, нет.

- Я ни на кого не наговаривал и не наговариваю. И никого в этом не осуждаю. Того, кто это сделал.

Эта история началась с перестрелки на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Тогда люди так называемого вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, вымогали деньги у владелицы корейского ресторана Жанны Ким. Конфликт вылился в перестрелку. Погибли два человека. Бандитов задержали. Среди них оказался близкий знакомый Шакро – Андрей Кочуйков, известный как "Итальянец". По версии следствия, Шакро, который в тот момент был лидером преступного мира России, решил вытащить Итальянца из СИЗО и через разных людей попытался подкупить следователей.

Как установил суд, на предложение авторитетов откликнулась плеяда влиятельных офицеров – на тот момент начальник Следственного управления Центрального округа Москвы Алексей Крамаренко, главный следователь столицы Александр Дрыманов, его заместитель Денис Никандров, влиятельный полковник СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Взяток было несколько. После их получения фигурантов задержали. Всех известных следствию лиц уже осудили. Так вот сейчас адвокаты трех фигурантов считают, что в деле якобы было много нарушений. Свидетели путались в своих показаниях, не ясна природа происхождения взяток. А главный свидетель – раскаявшийся заместитель Александра Дрыманова, бывший Генерал Денис Никандров – так и вовсе якобы мог оговорить коллег. Он уже, кстати, вышел на свободу условно досрочно. Но суд апелляционной инстанции эти доводы не посчитал убедительными.

"Мы все-таки надеялись, предполагали, что нас услышат и изменят в какой-то части приговор, а возможно, и вернут на новое судебное рассмотрение", – говорит адвокат Александра Дрыманова Марк Каверзин.

"Мы удовлетворены этим решением, вопреки мнению наших оппонентов. Мы считаем, что вина в полном объеме доказана. В этой процессуальной схватке, я полагаю, обвинение одержало верх", – комментирует ситуацию государственный обвинитель Игорь Потапов.

Единственная часть, в которой суд изменил приговор, – это слова о том, что обвиняемые якобы имели умысел на сбыт наркотиков. Оказалось, что это опечатка, которую допустил судья первой инстанции.

"Из описательно-мотивировочной части приговора исключены слова, что умысел Дрыманова, Максименко и Крамаренко был направлен на сбыт наркотических средств. В остальной части приговор оставлен без изменения. Это была техническая ошибка со стороны суда", – объясняет государственный обвинитель Милана Дигаева.

То есть внушительные сроки и многомиллионные штрафы, к которым приговорили бывших офицеров, остались в силе. Но осужденные заявили, что будут обращаться в суд уже кассационной инстанции.