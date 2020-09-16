Опорочили службу. Лукашенко лишил дипломатических рангов двух послов

Посол Белоруссии во Франции Павел Латушко и представитель РБ в Словакии Игорь Лещеня лишены дипломатических рангов за действия, который порочат внешнеполитическую службу. Соответствующее решение принял президент Республики Александр Лукашенко, сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, Лещеня был освобожден от должности 24 августа после того, как поддержал протестующих. Латушко был отправлен в отставку 17 августа. Он также выступил на стороне оппозиции: вошел в состав Координационного совета по трансферу власти и был избран в президиум. В начале сентября бывший посол уехал из Белоруссии и сейчас находится в Польше.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Подавляющее большинство граждан проголосовало за действующего главу государства Александра Лукашенко. Результат не устроил оппозицию, которая организовала в ряде белорусских городов массовые акции протеста.