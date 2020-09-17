По мировым стандартам: в Подмосковье открылся комплексный онкоцентр "Лапино-2"

В Подмосковье в клиническом госпитале "Лапино" открыли новый корпус. Пациентам, в том числе с онкозаболеваниями, там смогут оказывать высокотехнологичную помощь. Прием начнется уже сегодня.

Новый хирургический комплекс – проект масштабный, шесть этажей в высоту, общая площадь 18 тысяч квадратных метров. В корпусе сосредоточены передовые технические возможности современной медицины в области онкологии. Ежегодно здесь смогут проводить 12 тысяч операций.

Центр – словно большой механизм, который работает по мировым стандартам. Все начинается с приемного отделения. Плановый пациент с учетом регистратуры в кабинет врача попадет в течение пяти минут. Экстренного на скорой помощи довезут до дверей противошоковой палаты.

"У нас есть система экстренного оповещения. Обычно в течение полутора минут здесь уже полностью весь консилиум собран", – рассказывает заместитель главного врача по лечебной работе Надежда Руманцева.

Секунды в медицине стоят очень дорого. Продуманная логистика экономит время и в буквальном смысле спасает жизни.

Новейшая аппаратура в разы повышает качество лечения, которое в новом комплексе будут оказывать по разным направлениям.

"Мы создали по-настоящему многопрофильную больницу, где со временем практически не будет патологий, которыми мы не будем заниматься. Планируем осуществлять здесь многопрофильную онкологическую помощь. У нас здесь будет и торакоабдоминальное отделение, и отделение общей онкологии, онкогинекология, онкоурология", – объясняет генеральный директор ГК "Мать и дитя", академик РАН Марк Курцер.

Это своего рода первый комплексный онкоцентр, в котором предусмотрено оказание полного цикла медицинской помощи – от скрининга и верификации диагноза до высокотехнологичной онкохирургической помощи и реабилитации. Круглосуточный стационар рассчитан на 120 мест. Пройти лечение можно как на коммерческой основе, так и в рамках обязательного медицинского страхования.

"Лапино-2" будет работать не просто для регионов страны, как частная клиника, как ее привыкли воспринимать. Все-таки эта клиника на 70 процентов будет работать в системе обязательного медицинского страхования, а значит, сотрудничать с бюджетами регионов и оказывать помощь в рамках программы государственных гарантий – бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Это важно", – подчеркивает заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Рентген, МРТ и КТ – все исследования проводятся на современном оборудовании, что дает возможность снизить уровень облучения без потери качества. В новом центре – восемь операционных (плановые, экстренные, интегрированные".

Это вход в интегрированную операционную. Здесь специалисты смогут оперировать пациентов с патологическими отклонениями любой сложности. Помещение оборудовано по последнему слову техники. Все движения врача отображаются на мониторах в высоком разрешении и режиме 3D, а весь процесс транслируется в режиме онлайн в любую точку мира).

"Это уникальная многопрофильная клиника. Самые современные тенденции позволяют оказывать помощь разным категориям пациентов. Это очень важно", – отмечает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Микробиологическая лаборатория на базе хирургического комплекса позволит проводить полный спектр диагностических исследований, в том числе и на коронавирус COVID-19.

"Поступающая кровь обрабатывается анализаторами. Примерно через час появляется результат, и человек понимает, есть ли у него иммунитет для борьбы с болезнью", – объясняет руководитель лабораторной службы группы компаний "Мать и дитя" Ольга Синицына.

На базе госпиталя специалисты занимаются не только практической медициной, но и теоретической. Учебные аудитории, конференц-залы – все условия для создания научных разработок и подготовки новых кадров.

"Я точно знаю, что сюда придут самые профессиональные и самые внимательные врачи, люди, которые даже своей улыбкой и отношением лечат человека", – говорит губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Аппарат ИВЛ накачивает искусственное легкое, мониторы отображают все показатели. Так в палатах интенсивной терапии и реанимации медики тестируют новое оборудование. И еще раз проверяют все мощности. Уже в понедельник центр готов принимать первых пациентов.