Обозреватель National Interest назвал три ошибки США в ситуации с Карабахом

Майкл Рубин, научный сотрудник Американского института предпринимательства, опубликовал в National Interest обзор ошибок разведки США в ситуации с Нагорным Карабахом. Эти промахи требуют расследования, считает автор.

Первая ошибка состоит в том, что США, занятые выборами собственного президента, по сути, пропустили обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией, хотя он длится уже много лет. 26 марта заместитель госсекретаря Стивен Биган подписал с властями Азербайджана соглашение о том, что Баку будет решать региональные проблемы с помощью дипломатии, что обеспечит ему военную поддержку США. Но вместо этого в сентябре вспыхнули боевые действия. Кто был обманщиком – госдеп США или Баку, спрашивает Рубин.

Вторая ошибка: Вашингтон, помогая Азербайджану после присоединения Баку в "войне с террором", по сути, лишил его стимула к компромиссам. Поэтому разведка США, полагаясь лишь на условия Минской группы (США, Россия, Франция), не предугадала, что Россия направит в Нагорный Карабах своих миротворцев.

В-третьих, пишет Рубин, разведка США не добыла данных о переговорах Путина и Эрдогана. Возможно, во время этой частной беседы было достигнуто соглашение о том, что Турция поддержит российские интересы в Идлибе, а Россия позволит Турции участвовать в миротворческой миссии в Карабахе, на территории, вышедшей из-под контроля Армении, предполагает автор.

Перемирие, достигнутое благодаря России, не отвечает интересам США, заявляет автор материала. Влияние Москвы в регионе увеличилось, констатирует он.