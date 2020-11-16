Ученые обнаружили продукт, убивающий коронавирус на 97%

Согласно исследованиям ученых из Германии, сок черноплодной рябины может подавить в организме коронавирусную инфекцию на 97% всего за 5 минут. При этом вирус гриппа подавлялся еще более активно. Об этом сообщает ГТРК "Чувашия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на bioRxiv.

Также отмечена высокая эффективность гранатового сока и зеленого чая — до 80%. Кроме того, выяснилось, что все натуральные соки могут ослаблять COVID-19. Это происходит благодаря кислой среде и растительным полифенолам.

"Мы выяснили, что сок черноплодной рябины, граната и зеленый чай обладают вирулицидной активностью в отношении SARS-СoV-2 и вируса гриппа. Таким образом, при полоскании ротовой полости вирусная нагрузка снижается, соотвественно, уменьшается вероятность передачи вируса", — говорится в исследовании.

По словам ученых, в первую очередь респираторные вирусы поражают глотку человека. Поэтому предотвращение первоначального инфицирования может распространение инфекции в нижние дыхательные пути и ее передачи.