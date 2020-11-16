Названы напитки, убивающие коронавирус

На портале biorxiv.org появилось исследование ученых из немецкого Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма, которое раскрывает роль некоторых напитков из натуральных ингредиентов в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Респираторные вирусы первоначально инфицируют носоглотку и ротовую полость. Там они размножаются и провоцируют развитие симптомов. Кроме того, именно из ротовой полости и носоглотки происходит заражение других людей (поэтому врачи рекомендуют носить маски). Предотвращение первоначального инфицирования или, если человек уже заболел – снижение вирусной нагрузки может облегчить симптомы, предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или заражение другого человека, указывают ученые.

Они проанализировали потенциал различных натуральных напитков растительного происхождения в борьбе с коронавирусом и вирусом гриппа. Эффективнее всего оказался сок черноплодной рябины. Также активностью против обоих вирусов, как оказалось, обладают сок граната и зеленый чай. Ученые рекомендовали полоскать ими глотку и полость рта. Это снизит вирусную нагрузку, а также предотвратит передачу вируса другому человеку. По степени эффективности указанные напитки не уступают дезинфицирующим средствам.

Ученые объяснили, что противовирусная активность растительных продуктов объясняется их высокой кислотностью, которая полностью инактивирует вирусы. Также свою роль в борьбе с заражением играют содержащиеся в напитках полифенолы – кахетины, дубильные вещества, флавониды.

Ранее сообщалось, что противовирусный эффект выявлен также у чаги и ягеля.