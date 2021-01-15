У петербургских реконструкторов с криминальным прошлым изъято оружие

Любители исторической реконструкции из Санкт-Петербурга попали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, которые изъяли у подозреваемых оружие и боеприпасы.

Как сообщают СМИ, в ходе обысков в квартирах и гаражах реконструкторов, стражи порядка обнаружили несколько гранат, штык-ножи, немецкий пистолет-пулемет, пистолеты "Маузер", "Вальтер", "Наган", большое количество запчастей для оружия и другие предметы, которые, при соответствующем заключении экспертов, могут попадать под действие статьи о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По результатам проведенных мероприятий одного из четырех мужчин задержали. Известно, что ранее реконструкторы имели судимости за кражу и незаконное хранение оружия. А один из них в настоящее время находится под следствием по делу о даче взятки полицейскому.