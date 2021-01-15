Бокс. Бетербиев узнал новую дату поединка против Дайнеса

Стала известна новая дата проведения боя между действующим чемпионом мира по версиям IBF и WBC Артуром Бетербиевым и немцем Адамом Дайнесом. Ранее поединок переносился три раза.

Пресс-служба WBC сообщила, что их очный бой с большой долей вероятности состоится 20 марта в Москве, как изначально и планировалось.

Напомним, что первой датой боя был октябрь 2020 года, но тогда Бетербиев получил травму. Бой перенесли на 11 декабря, но возникли проблемы с телеправами. Третья попытка организовать бой также завершилась переносом из-за обнаруженного у россиянина ковида.

Напомним, что в активе Бетербиева 15 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения. Дайнес одержал 19 побед (10 нокаутом) при одной ничьей и одном поражении.