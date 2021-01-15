РФС продлил контракты с тренерами сборных

Российский футбольный союз подписал новые контракты с тренерами молодежных и национальных сборных. Ранее были продлены контракты с главным тренером первой сборной Станиславом Черчесовым и его помощниками.

Главный тренер сборной России до 20 лет Олег Левин, Дмитрий Хомухв (до 2002 г.р), Станислав Коротаев (2003 г.р.), Иван Шабаров (2004 г.р.) продлили контракты с РФС. Также были продлены договора с тренерами женских команд Давидом Калатозишвили (сборная России до 21 года), Валентином Гаввой (молодежная и юниорская U-17 сборные России), Еленой Медведь (женская юниорская сборная России U-16), Евгением Кузьминым (женские сборные России по мини-футболу).

Ранее были подписаны новые контракты со Станиславом Черчесовым (первая сборная России), Владимиром Волчеком (юношеская до 2005 г.р.), Роланом Гусевым (юношеская сборная России 2006 г.р.), Михаилом Лихачеымв (мужская национальная сборная России по пляжному футболу), Ильей Леоновым (женская национальная сборная России по пляжному футболу), Сергеем Скоровичем (мужская национальная сборная России по мини-футболу). Юрий Красножан был назначен тренером первой женской сборной.