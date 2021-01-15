Жена Дмитрия Дашкевича сообщила о его задержании

В белорусской столице задержан известный оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич. Об этом сообщила его жена Анастасия на своей странице в Facebook.

Дашкевича задержали на окраине Минска, в Куропатах, где происходила акция протеста. Кроме Дмитрия был задержан еще один оппозиционер.

Куропаты — это лесное урочище, которое располагается на северо-восточной границе Минска. Там можно встретить большое количество крестов, установленных в честь тех, кто был расстрелян в конце 1930-х — начале 1940-х годов. Точное количество жертв, захороненных там, остается неизвестным. По предварительным данным, в земле находятся останки не менее тридцати тысяч человек.