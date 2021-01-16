Мини-футбол. "Тюмень" победила "Ухту" и догнала КПРФ

Если в первой игре у "Ухты" с самого начала не было шансов, то во втором матче хозяева трижды вели в счете – 1:0, 2:1 и 3:2. Тем не менее, в концовке второго тайма сказалось преимущество футзалистов "Тюмени" в классе и они вырвали победу.

Сибиряки догнали в турнирной таблице лидеров из клуба КПРФ – у обеих команд по 38 очков, но "Тюмень" провела на 4 матча больше. В шестерку лучших также входят "Газпром-Югра" (29 очков в 16 встречах), "Динамо-Самара" (28 и 18), "Норильский Никель" (27 и 16), "Новая Генерация" (14 и 18).