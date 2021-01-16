Жириновский хочет купить Аленку, но в пять раз дешевле

Небезызвестной скульптурой нововоронежской Аленки, которую владелец выставил на аукцион со стартовой ценой в 1 миллион рублей, заинтересовалась ЛДПР. Однако, как написал лидер партии Владимир Жириновский в телеграм-канале, "мы бы купили ее тысяч за 200".

По его мнению, цена в миллион рублей не совсем справедлива. "Получается, что сначала все ее отвергли, объявили уродливой, но на торги выставили за огромные деньги. С чего вдруг?" – недоумевает глава ЛДПР.

Торги, которые будут организованы онлайн на площадке Российского аукционного дома, пройдут в начале февраля. Прием заявок обещают открыть в ближайшее время. Часть вырученных средств пойдет на благотворительность. Аукцион решили устроить потому, что в местную администрацию уже обратились десятки людей, желающие выкупить скандальную Аленку.

Скульптуру Аленки открыли в Нововоронеже 18 декабря прошлого года к 250-летию села Новая Аленовка, в честь его основательницы. Памятник мгновенно стал мемом. Пользователи соцсетей называли его "чертовщиной", "ущербным подобием" и просили администрацию не "позорить город этим уродством" и убрать его. Через три дня после торжественного открытия памятник демонтировали.

Сейчас скульпторы из Подмосковья создают новую фигуру Аленки, в классическом стиле. Ее планируется установить в Нововоронеже взамен предыдущей.