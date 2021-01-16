Археологи сделали открытия, которые "переписывают историю"

В египетском селении Саккара, расположенном примерно в 30 километрах к югу от Каира, археологи раскопали погребальный храм царицы Нараат, супруги царя Тети, эпохи Древнего Царства "возрастом" около 4,5 тысячи лет. Это открытие во многом переписывает историю данного региона, указывают ученые.

Как сообщило Министерство культуры и древностей Египта, храм обнаружила совместная группа специалистов египетской миссий Высшего совета древностей и Центра египтологии при Александрийской библиотеке под руководством Захи Хаваса.

Часть храма жены царя Тети, первого из фараонов VI династии Древнего царства, который правил примерно в 2347-2337 годах до нашей эры, была найдена еще несколько лет назад. Но до многочисленных подземных помещений археологам удалось добраться только сейчас.

Египтолог Хавас рассказал, что ученые, в частности, раскопали 52 колодца глубиной от 10 до 12 метров, в которые были помещены 50 деревянных гробов эпохи Нового Царства (XVI-XI века до нашей эры). "Это первый случай, когда в районе Саккары найдены погребения того периода", – сообщил руководитель экспедиции.

В колодцах археологи нашли также большое количество артефактов и статуй божеств, которым поклонялись древние египтяне в то время: творца мира и бога мертвых Птаха, бога возрождения, царя загробного мира и судьи душ усопших Осириса, бога мертвых Сокара, который считается покровителем некрополя столицы Древнего Царства Мемфиса в Саккаре.

"Это открытие свидетельствует о том, что Саккара служила некрополем не только в раннюю, но и более позднюю эпоху, в период Нового Царства, – пояснил Хавас, слова которого цитирует ТАСС.

Осенью прошлого года во время раскопок недалеко от Каира в древнем некрополе ученые обнаружили почти шесть десятков саркофагов, которые прекрасно сохранились, несмотря на возраст более чем в 2000 лет.