Зеленского обвинили в дезинформировании Меркель

Представители республик Донбасса в минской Контактной группе обвинили президента Украины Владимира Зеленского в дезинформации канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В совместном заявлении представители указали, что слова Зеленского о том, что Украина соблюдает перемирие в Донбасс не соответствуют реальному положению вещей.

Представителей ДНР и ЛНР Наталья Никонорова и Владислав Дейнего возмущены тем, что президент Украины врет не только гражданам, но и мировому сообществу.

Как заявили представители непризнанных республик, Киев не соблюдает режим прекращения огня ни "в целом", ни в частности.

Никонорова и Дейнего указали, что территория республик подвергается постоянным обстрелам, из-за которых гибнут военнослужащие и мирные жители. Здания и инфраструктура поучают серьезные повреждения.

Киев отказывается согласовывать способы контроля перемирия, рассказали представители. Эскалация конфликта в регионе только усиливается, пишет ТАСС.