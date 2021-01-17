Бразилия запросила у России сведения о тестировании "Спутника V"

В Российском фонде прямых инвестиций в воскресенье рассказали, что бразильское Национальное агентство по санитарному надзору ANVISA не отказало российской вакцине "Спутник V" в регистрации, а запросило дополнительную информацию.

В РФПИ пообещали предоставить её коллегам в скором времени. Фонд назвал запрос регулирующим органом дополнительной информации стандартной процедурой.

"В Бразилии рассматривает закон, который в случае принятия позволит автоматически использовать вакцину, зарегистрированную в ряде стран, включая Россию", – сказано в заявлении РФПИ.

Заявку на экстренное использование "Спутника V" в Бразилии подала компания Uniao Quimica. Производитель намерен выпустить в стране в 2021 году 150 миллионов доз препарата от COVID-19.

В первом квартале текущего года РФПИ поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины.