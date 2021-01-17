Представители полицейской семьи спасли 96-летнюю блокадницу от бомжа

Действующий сержант полиции и его отец, закончивший службу в органах правопорядка в звании полковника, пришли на помощь пожилой жительнице Санкт-Петербурга, об этом в воскресенье, 17 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, мужчины заметили, что на лестничной площадке их дома по 4-ой линии Васильевского острова преступник попытался напасть на 96-летнюю женщину.

Злоумышленник, вооруженный ножом, повалил свою жертву на пол и в этот момент в дело вмешались отец и сын Цветковы. Они скрутили нападавшего, заблокировали дверь в подъезд и удерживали его до момента прибытия патрульного экипажа.

Как выяснилось, задержанным оказался 50-летний ранее судимый за убийство мужчина без определенного места жительства, в отношении которого возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

Известно, что пострадавшая пенсионерка, пережившая блокаду Ленинграда, госпитализирована в тяжелом состоянии.