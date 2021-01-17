Мясников предостерег от фатальной ошибки при лечении ковида

Врач и телеведущий Александр Мясников озвучил главную ошибку при "домашнем" лечении коронавируса. По его словам, это может привести к летальному исходу.

В своем телеграм-канале Мясников написал, что у людей существует "стена абсолютного непонимания" тактики лечения COVID-19 в домашних условиях. Коронавирус, относящийся к ОРЗ, требует лишь вспомогательных средств при лечении. Никаких особых лекарств "для лечения ковида" назначать не требуется.

Доктор советует при лечении в домашних условиях следить за температурой тела. Если они ниже 38 градусов и нет одышки, то больному достаточно "просто потерпеть", пока организм справится с вирусами. Не стоит пить антибиотики и ангиопротекторы, разжижающие кровь — их обычно назначают лишь в условиях стационара и при лечении тяжелой вирусной пневмонии.

При лечении дома важно соблюдать режим, много отдыхать, пить достаточно жидкости, не употреблять тяжелую пищу, при необходимости использовать жаропонижающие препараты и витамины.