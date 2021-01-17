Дмитрий Крамаренко вошел в тренерский штаб ЦСКА

Бывший голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Крамаренко вошел в тренерский штаб "армейцев". 46-летний специалист занял должность тренера вратарей.

Крамаренко отправится вместе с командой на зимние сборы в Кампоамор 17 января. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, у специалиста богатый опыт выступлений на высоком уровне, сыграл 33 матча за сборную Азербайджана. В 2002 году провел три игры за "красно-синих".

На этой должности Крамаренко сменил Сергея Овчинникова, который в конце прошлого года покинул стан столичной команды в связи с истечением срока контракта. Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА с марта 2014 года.

Напомним, после 19 матчей российской премьер-лиги ЦСКА с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата страны "армейцы" 27 февраля на выезде сыграют с московским "Локомотивом".