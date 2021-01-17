Сторонники Трампа заинтересовались российским гражданством

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что получает сообщения в соцсетях от сторонников президента Дональда Трампа. Американские чиновники просят рассказать, как им получить российское гражданство. Об этом Захарова рассказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Теперь сторонники Трампа опасаются гонений за свои политические убеждения. Ранее "Твиттер" заблокировал аккаунт Трампа, чтобы тот не спровоцировал беспорядка. До истечения срока его полномочий аккаунты главы государства заблокировали также "Инстаграм" и "Фейсбук".

Ранее сообщалось, что Трамп пришел в ярость в связи с удалением твиттер-аккаунта. Он пытается выяснить, какие есть варианты​​. Однако представители соцсети уже заявили, что будут пресекать все попытки Трампа обойти блокировку учетной записи. Доступ к правительственным учетным записям @POTUS и @WhiteHouse закрываться не будет, но использование будет ограничено.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства. В ходе беспорядков застрелили манифестантку, еще три человека умерли по медицинским причинам. После столкновений скончался и полицейский Капитолия.