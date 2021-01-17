Гибель младенцев: Росздравнадзор сообщил о нарушениях

Росздравнадзор передал в Следственный комитет России все результаты проверки качества оказания медицинских услуг беременным и детям в Ростовской области.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба Росздравнадзора, от должности был отстранен главный врач Ростовского перинатального центра Валерий Буштырев.

Проверка охватила 2017-2018 годы из-за сообщений СМИ о стремлении медицинского руководства области улучшить статистику путем нарушений и подтасовок.

В частности, женщин с угрозой преждевременных родов и недоношенных младенцев оставляли в сельских районных медицинских учреждениях, а не отправляли в перинатальный центр. Умерших детей записывали как мертворожденных.