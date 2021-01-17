Столкновения в Судане: более 80 погибших и 150 раненых

В межэтнических столкновениях в суданском городе Эль-Генейна (провинция Западный Дафур) пострадали больше 150 человек. Погибли более 80.

"Аль-Арабия" приводит данные профсоюза врачей Судана: столкновения, начавшиеся в субботу, унесли жизни 83 человек. 160 человек были ранены. Испуганные женщины и дети попрятались по больницам. Конфликт в городе начался из-за гибели араба – местного жителя. Он был убит в результате конфликта на бытовой почве. После начались столкновения с применением холодного и огнестрельного оружия.

Власти провели экстренное совещание. Для расследования вызвана специальная прокурорская комиссия.