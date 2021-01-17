Актер из "Игры престолов" Бьернссон провел боксерский поединок

Ничьей завершился дебютный поединок на боксерском ринге известного исландского актера и стронгмена Хафтора Бьернссона, который в сериале "Игра престолов" сыграл Григора "Гору" Клигана. Он встретился с Дубае с ирландским спортсменом Стивеном Уордом, но выиграть не смог.

Выставочный бой Бьернссона и Уорда, который весит на 60 кг меньше звезды "Игры престолов", состоял из трех раундов, сообщает Евроспорт. Ирландец показал себя более искусным боксером, но "Гора" выстоял в ринге и не дал себя уронить, так что судьи дали соперникам ничью.

Стоит напомнить, что исландский актер много раз участвовал в шоу "Самый сильный человек планеты", а также недавно побил мировой рекорд в становой тяге. И вот он решил продолжить спортивную карьеру на ринге. При этом изначально анонсировался его поединок с другим стронгменом – Энди Холлом, но тот в конце года отказался выходить на ринг.

К слову, для Бьернссона состоявшийся бой – не первый публичный поединок: в 2015 году он провел тренировочный спарринг с экс-чемпионом американской лиги UFC ирландцем Конором Макгрегором. Правда, поскольку встреча была "товарищеской", победителя в ней не выявили.