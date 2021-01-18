"Флорида" стартовала с победы в новом сезоне НХЛ

"Флорида Пантерз" успешно стартовала в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Пантеры" обыграли на своем льду "Чикаго Блэкхоукс" с результатом 5:3.

"Флорида" вела 2:0, позволила сопернику отыграться, но затем забросила еще три шайбы. "Пантеры" успешно стартовали в сезоне. Чего не скажешь о "черных ястребах", потерпевших третье поражение.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский участия в матче не принимал. Защитник "Чикаго" Никита Задоров провел на площадке чуть менее 20 минут, но результативных действий не совершил.