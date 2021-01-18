Сергей Бобровский вернется в строй на этой неделе

"Флорида Пантерз" начала регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги с домашней победы над "Чикаго Блэкхоукс" 5:2. В этой встрече не играл вратарь "пантер" Сергей Бобровский.

Сергей Бобровский не попал в заявку на эту встречу. Причина его отсутствия неизвестна Однако главный тренер "Флориды" Джоэл Кенневил сообщил, что Бобровский вернутся в строй на текущей неделе.

"Бобровский уже готов. Но мы вводим его осторожно, чтобы он смог набрать лучшую форму. В следующей встрече он уже сможет сыграть", – приводит слова Кенневилла "Спорт-Экспресс".