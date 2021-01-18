Боксер Проводников проведет поединок с бойцом UFC Багаутдиновым

Боксер Руслан Проводников согласился провести поединок с бойцом смешанного стиля Али Багаутдиновым. Инициатором боя стал Багаутдинов.

В субботу Али Багаутдинов победил в Сочи Олега Пичковаху, после чего бросил вызов бывшему чемпиону мира Руслану Проводникова. Через день Проводников согласился на поединок, сообщает ТАСС.

Али Багаутдинов пришел в смешанные единоборства из бокса. Али не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. Бывший чемпион мира по версии WBO Проводников в последний раз выходил на ринг в 2016 году. В настоящее время он является депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа.