В Москве отреставрируют особняк Мальцевых

В Москве отреставрируют дом Мальцевых на Большой Якиманке. Здание является выявленным объект культурного наследия.

Реставраторам предстоит вернуть исторический облик фасадам и интерьерам особняка XIX века, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Работы пройдут под контролем ведомства. Завершить реставрацию планируют в течение двух лет.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, стены очистят от старого покрытия и оштукатурят заново. Будет восстановлен вход подвальный этаж, а также окно со стороны двора. Также будет воссоздан гипсовый декор, украшавший дом в XIX веке. Дом покрасят в серо-голубой цвет.