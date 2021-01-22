В Самаре отреставрируют особняк, в котором жила дочь Сталина

В Самаре особняк купца Сурошникова, в котором в первые годы Великой Отечественной войны жила семья Сталина, будет отреставрирован. Об этом сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Сейчас памятник культурного федерального значения находится в заброшенном состоянии. Здание было построено в 1907 году по проекту архитектора Федора Шехтеля. Заказ осуществлял купец первой гильдии Сурошников. В годы Гражданской войны в особняке находился штаб "Железной дивизии".

В 1941-1942 годах в нем проживала дочь и сноха Сталина. Потом в здании располагался военно-медицинский институт. Сейчас здание принадлежит Управлению финансового обеспечения Министерства обороны России.

"Сейчас рассматриваем возможность заключения государственного контракта, чтобы отреставрировать объект культурного наследия изнутри", — сообщили в МО РФ.

Ранее уже проводились реставрационные работы внешних фасадов, сейчас планируется вести работы внутри особняка.