Изнасилование в полиции: экс-дознавательница требует 100 миллионов

Бывшая дознавательница из Уфы требует с трех бывших коллег 100 миллионов рублей.

Ее адвокат Ирина Валиева подчеркнула, что это сумма вреда, который нанесен потерпевшей.

"С точки зрения морали – цены нет. И поэтому указанная сумма – 100 миллионов рублей, потому что ни 100 миллионов, ни сколько не компенсируют тех страданий, которая перенесла потерпевшая", – заявила она.

Секс-скандал прогремел на всю страну в конце октября 2018 года. 23-летняя уфимская дознавательница заявила в полицию о групповом изнасиловании. Всех троих полицейских, обвиняемых в изнасиловании, как и саму дознавательницу, уволили.

В конце 2019 года суд приговорил троих подсудимых к срокам от шести до семи лет колонии, а также постановил выплатить потерпевшей 3 миллиона рублей. Данный приговор не удовлетворил ни защиту, ни обвинение, напоминает РИА Новости

Позже Верховный суд Башкирии оправдал двух подсудимых, и они вышли на свободу, а третьему приговор был смягчен с шести до четырех лет колонии. Затем кассационный суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. Сейчас трое бывших полицейских находятся под домашним арестом.

Адвокат девушки считает, что, если бывшие полицейские будут признаны виновными, "наказание должно быть не менее 8-9 лет лишения свободы".