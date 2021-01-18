"Облако здоровья": кардиологи и гинекологи помогут пациентам с хроническими заболеваниями

В России появилось "Облако здоровья" – кардиологи и гинекологи двух ведущих федеральных медцентров помогут пациентам с хроническими заболеваниями в период пандемии.

По статистике, каждый третий пациент с COVID-19 имеет сердечно-сосудистые заболевания, это в 6 раз повышает риск госпитализации и в 12 раз возрастает риск летального исхода.

Отдельную обеспокоенность у врачей и пациентов вызывает влияние коронавирусной инфекции на репродуктивное здоровье женщин.

Благотворительный фонд Лиги здоровья нации, Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" совместно с национальными медицинскими центрами ФГБУ "НМИЦ ССХ имени Бакулева" и ФГБУ "НМИЦ АГП имени Кулакова" Минздрава России реализуют совместный проект "Облако здоровья".

Целью проекта является оказание дистанционной медпомощи, а при необходимости – и стационарной. Для этого организованы бесплатные телемедицинские консультации, которые проводят врачи из профильных федеральных центров.

Пациентов пригласят на очную консультацию, если это потребуется, для корректировки терапии и определения показаний к хирургическому лечению. В некоторых случаях возможна госпитализация в указанные федеральные учреждения.

Как отмечают в Лиге здоровья нации, в условиях пандемии, когда все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом, важно обеспечить доступность специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.