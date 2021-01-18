Две волейболистки погибли в столкновении с грузовиком в Забайкалье

Две участницы любительской команды по волейболу из Якутии погибли в аварии в Улетовском районе Забайкальского края, когда перегоняли легковую машину, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла вечером 17 января на трассе Р-258. Жительницы Покровска Наталья Герасимова и Александра Васильева передвигались на Daihatsu Terios, когда угодили под колеса КамАЗа. От полученных травм они скончались на месте.

"Они были ведущими игроками в сборной Хангаласского улуса по волейболу. Хоть они были не разрядниками-волейболистами, но очень сильными игроками – первыми нападающими в команде. Побеждали постоянно на городском уровне, участвовали в соревнованиях улусного масштаба. Выиграли Кубок Единства", – рассказал РИА Новости замдиректора по спорту МУ "Дворец спорта" Вячеслав Константинов.

Васильева работала провизором, была председателем профсоюзного комитета в Хангаласской ЦРБ, а Герасимова трудилась бухгалтером-кассиром, у нее осталось двое несовершеннолетних детей.