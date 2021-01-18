Российскую премьер-лигу могут сократить до 12 клубов

Число участников российской премьер-лиги может сократиться до 12. Подобный проект был разработан в Российском футбольном союзе.

Как сообщает Чемпионат.com, в РФС разрабатывается проект, согласно которому число участников РПЛ будет сокращено с 16 до 12. Существует два варианта формулы розыгрыша. Согласно первому после двухкругового турнира, шесть команд продолжают борьбу за места с по 1 по 6 и разыгрывают награда. Вторая шестерка ведет борьбу за выживание. Другой вариант предусматривает двухкруговой турнир и плей-офф. Первая восьмерка разыгрывала бы медали, а четыре оставшихся клуба плюс четыре сильнейших команды ФНЛ определили бы аутсайдеров турнира.

Однако эта идея может столкнуться с неприятием многих клубов РПЛ. Например, о своем несогласии с сокращением числа участников премьер-лиги заявил казанский "Рубин". Кроме того, существует и диаметрально противоположная идея – расширить РПЛ до 18 клубов.