Прядкин сообщил о нескольких вариантах переформатирования РПЛ

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин признался, что у турнира имеются несколько вариантов изменения формата. Глава РПЛ назвал предложенный ранее "12+12" лишь одним из имеющихся.

"Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования. Потенциально изменение формата может этому способствовать, – цитирует Прядкина РИА Новости. – Но для конкретных решений по переформатированию главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ".

"Ранее лига рассмотрела несколько сценариев. В их числе и обсуждаемый сейчас в СМИ "12+12".Это возможный, но далеко не единственный вариант".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что премьер-лигу могут сократить до 12-ти команд. На данный момент в турнире принимает участие 16 клубов.