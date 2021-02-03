Глава РФС Дюков: сокращать премьер-лигу неправильно

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос, который волнует многих поклонников игры: изменится ли число клубов в высшем дивизионе чемпионата страны? Чиновник считает, что сокращение премьер-лиги нецелесообразно.

Говоря о возможном введении новой формулы розыгрыша чемпионата России в высшем дивизионе, Дюков отметил, что в его ведомстве озвучиваются и обсуждаются разные подходы. При этом о сокращении премьер-лиги глава РФМ высказался однозначно: "Считаю, что сокращать число участников абсолютно неправильно".

По словам президента Союза, которого цитирует "Спорт-экспресс", это окажет демотивирующее действие на футбол в стране и приведет к снижению заинтересованности регионов в развитии игры.

Что касается расширения высшего дивизиона, Дюков сказал: "В долгосрочной перспективе мы должны к этому прийти, но пока не видно 18 клубов, которые были бы готовы и финансово, и своей инфраструктурой".

"В данный момент если что-то и менять, то не число участников премьер-лиги, а формат, который даст большее количество действительно высокоинтенсивных, конкурентных матчей, что позволит нашим клубам увеличить доходы и лучше подготовиться к еврокубкам", – сказал Дюков.