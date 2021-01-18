Лидер ЛДПР отверг обвинения в финансировании ЛНР и ДНР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отверг и назвал безосновательными выдвинутые на Украине против него и еще двух руководящих членов партии обвинения в «финансовом обеспечении» ЛНР и ДНР.

"Ни о каком финансировании речь никогда не шла. Мы никогда ни одного рубля за границу никому не давали. Во-вторых, Диденко и Дегтярев никакого отношения к этому не имеют", – сказал Жириновский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Так он прокомментировал решение районного суда Киева назначить на 19 января подготовительное заседание по уголовному производству в отношении его самого, а также первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Алексея Диденко и временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Всем им инкриминируется финансирование терроризма в составе организованной группы. По версии украинской прокуратуры, российские политики участвовали в "материальном обеспечении" ЛНР и ДНР, которые на Украине признаны террористическими организациями. Максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы.

Лидер ЛДПР назвал предстоящий процесс незаконным, заявив, что все, кто его начал и будут продолжать, являются преступниками.

Вместе с тем Жириновский заявил, что всегда выступал за оказание любой помощи русским на Украине, особенно жителям Донбасса, где большое число людей имеют российские паспорта и которым по Конституции РФ "мы обязаны оказывать помощь как гражданам России, а русские, которые не имеют паспортов, они – соотечественники, и им мы тоже обязаны оказывать помощь". "Моральную помощь мы всегда оказывали, и будем оказывать. Помочь с лекарствами – это тоже благое дело. Оружие и деньги мы никому не поставляем", – подчеркнул глава ЛДПР.

Говоря об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Жириновский сказал, что он полностью продолжает линию своего предшественника Петра Порошенко. "Как и Кравчук, как и Кучма, как и Ющенко, как и Янукович и Порошенко – это все одна команда, сформированная американцами для того, чтобы они временно управляли территорией под названием Украина", – сказал лидер ЛДПР.

Политику всех шести президентов Украины он назвал преступной.