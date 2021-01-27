Жириновский уличил Зюганова в отсутствии опыта быстрого надевания штанов

Российская армия готова к бою в любой момент, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Так он ответил на слова председателя КПРФ Геннадия Зюганова о возможном размещении иностранных вооружений недалеко от российских границ.

"Для нас принципиально важно жестко поставить вопрос, в том числе и перед американцами, что мы не допустим ни под каким соусом размещения новых систем, в том числе для использования стратегического оружия, ни в Восточной Европе, ни на Украине, ни в Грузии, – сказал Зюганов. – Для нас это абсолютно неприемлемо. Подлетное время от Харькова до центра управления в Москве – 2-3 минуты, штаны не наденете, как вам все обесточат, все выйдет из строя, и вы будете полностью обезоружены".

Зюганов добавил, что КПРФ поддерживает ратификацию договора СНВ-3, "ибо это крайне важный шаг". Однако, по его словам, за данным решением "должен следовать целый пакет авторитетных реальных мер, которые связаны не только с дипломатией".

Отвечая Зюганову, Жириновский отметил: "У вас не хватает опыта, вы были сержантом. Я был дежурным по штабу (…). Я к чему говорю: вы не знаете, что дежурные по армии спят в обмундировании".

"Мы не только штаны не снимаем, мы ничего… кобура здесь расстегнутая и все. Поэтому тут не надо торопиться снять штаны или надеть, армия готова к бою в любой момент, в любой точке нашей страны", – сказал лидер ЛДПР.

Жириновский добавил, что его партия поддерживает ратификацию "без особого воодушевления" лишь по одной причине: "состояние международных отношений такое хлипкое, что в любой момент что-то может случиться". Это что-то, по мнению политика, "будет хуже, чем нератификация".

27 января Совет Федерации ратифицировал соглашение о продлении договора ДСНВ еще на 5 лет. Ранее этот шаг поддержали депутаты Госдумы, сообщил телеканал "Россия 24".