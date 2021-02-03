Глава ЛДПР: Навального завербовали во время учебы в США

Алексей Навальный был завербован еще во время стажировки в Йельском университете. С таким утверждением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"На Западе он был завербован давно, когда еще стажировался в Йельском университете", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам Жириновского, прежде, чем выбрать Навального, который в масштабах самой России мало кому известен, на Западе сделали ставку на Бориса Немцова, а затем на Михаила Ходорковского. От Навального ожидали, что на выборах ему "хотя бы удастся получить фракцию в Госдуме", но и этого не получилось.

Что касается обвинений в мошенничестве, то, как заявил Жириновский, данного рода деятельностью Навальный занимается еще с 2006 года, уже 15 лет. Со слов лидера ЛДПР, Навальный начал с сотрудничества с международным мошенником Уильямом Браудером (в России против него возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества – ред.), который научил его экономическому мошенничеству.

Навальный, однако, утверждает Жириновский, выбрал для себя в качестве более целесообразного "политический рэкет" в отношении политиков и известных людей с целью их шантажа путем "слива" дискредитирующей их информации в интернет, что позволяло на этом зарабатывать. "Или они заплатят, чтобы не было этой информации, или Запад заплатит", – заметил Жириновский.

Он убежден, что Навальный получает не последний реальный срок. "Это (3,5 года тюрьмы – ред.) только за "Ив Роше". Еще за "Киров. лес" такой же (срок), три года. Будет уже пять с половиной. А мошеннические дела по его Фонду борьбы с коррупцией, оскорбление ветерана… То есть до 15-20 лет ему набежит", – сказал глава ЛДПР.

Он призвал поместить Навального в колонию на Севере, высказав мнение, что человек, нанесший столько вреда своей стране, "должен уйти в небытие". "Последний подлец желает, чтобы против его страны, его народа вводились санкции", – сказал Жириновский.

Говоря о заявлениях по Навальному, сделанных новым главой Госдепа США Энтони Блинкеном, лидер либеральных демократов заметил, что тот является выходцем из славян, чьи предки сбежали в Америку из Российской империи, а "теперь нас оттуда учат".

Страны Запада, муссируя ситуацию с Навальным, преследуют цель отвлечь внимание собственного населения от внутренних проблем, указал глава ЛДПР.

Что касается возможности применения новых антироссийских санкций, то, по словам Жириновского, они не представляют угрозы, поскольку этот ресурс "уже исчерпан". "Придет время, мы, как следует, ответим им за санкции и за оскорбления", – пообещал Жириновский.

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